Nureddin Nebati açıkladı! Kredide vade farkının yarısını bakanlık ödeyecek

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

Depremlerin ardından 11 ilde büyük hasar oluştu.

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşları kalkındırmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır’da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, bankalara vadeleri gelmiş veya 6 ay içerisinde vadesi gelecek borçların 6 aya kadar ötelenmesine imkan sağladığını duyurdu.

Bakan Nebati şu şekilde konuştu:

Kredide vade farkının yarısını Bakanlığımız karşılayacak olup

esnafımıza yüzde 7,5 oranında yansıyacaktır.

Bankalara vadeleri gelmiş veya 6 ay içerisinde vadesi gelecek borçların 6 aya kadar ötelenmesine imkan sağladı.



Hazine faiz destekli krediler kapsamında Diyarbakır’ımıza finansman sağlamaya devam ediyor.



2022 yılı içinde Diyarbakır’da 3983 esnaf ve sanatkara Halk Bankası’nda 1.1 milyar liralık Hazine faizi destekli kredi kullandırılmıştır.



2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında toplam 1215 esnaf ve sanatkara 493 milyon liralık kredi kullandırılmıştır.

2022 yılında Diyarbakır’da 13469 tarımsal üreticilere Ziraat Bankası tarafından 4.3 milyar liralık Hazine faizli kredi kullandırılmıştır.



Hükümet olarak bugün verdiğimiz sözlerin arkasında durduysak sözlerin arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz.



Türkiye ekonomi modelinin çıktılarının ülkemizin refahının seviyesinin artmasına, Türkiye yüzyılı vizyonuna çok büyük katkı sağlayacaktır.