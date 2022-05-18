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    Nureddin Nebati, AK Parti grubunda vekillerle sohbet etti

    Nureddin Nebati, AK Parti grubunda vekillerle sohbet etti

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin parti grup toplantısında vekil arkadaşları ile sohbet ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
    • 18.05.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 18:51
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    Bugün TBMM'de AK Parti grup toplantısı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.

    Gündeme ilişkin önemli açıklamaların yapıldığı toplantıda milletvekilleri, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı dikkatle dinledi.

    Erdoğan'ın konuşması öncesi ve sonrasında vekiller de selamlaşarak ayak üstü sohbet etti.

    Nureddin Nebati'nin popülaritesi

    O sıralarda ise objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de AK Parti'nin kadın vekilleri ile bir süre sohbet etti.

    Nebati'nin sohbetindeki eğlenceli anlar, milletvekilleri arasında yüksek popülaritesi ise dikkat çekti

    Nureddin Nebati, AK Parti grubunda vekillerle sohbet etti #1

    Nureddin Nebati, AK Parti grubunda vekillerle sohbet etti #2

    Nureddin Nebati, AK Parti grubunda vekillerle sohbet etti #3

    Nureddin Nebati, AK Parti grubunda vekillerle sohbet etti #4


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