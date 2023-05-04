Nureddin Nebati: Biz, birçok teşvikle bir teknofest gençliği oluşturmaya çalıştık Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir mesaj yayınlayarak AK Parti'nin gençliğe bakış açısı ve yaptıklarıyla CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bakış açısını karşılaştırdı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik vaatlerini eleştiren bir mesaj paylaştı:

Bakan Nebati, yaptıkları çalışmaları mesajında şöyle özetledi:

Ülkemizin dört bir yanına üniversiteler kurduk. Eğitim öğretimi teşvik etmek için birçok adım attık. Bu ülkedeki eğitimi; teksir notları kullanılan bir süreçten ücretsiz kitapların dağıtıldığı, teknolojik erişim imkanının yüksek olduğu bir sürece dönüştürdük.

"Öğrencilerin küresel düzeyde iletişimini artırdık"

Bakan Nebati ayrıca, bilimin, evrenselliğinin farkında olarak öğrencilerin küresel düzeyde iletişimini ve diğer ülkelerle değişim programlarının uygulamasını artırdıklarını belirterek, "Tahsilde olan gençlerimizi pasaport harcından istisna tuttuk." açıklamasında bulundu.

"CHP Genel Başkanı ise nasıl yapılır, etkisi ne olur diye düşünmeden kafasına göre vaat yazıyor"

Nebati mesajını, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek şöyle sonlandırdı: