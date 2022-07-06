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    Nureddin Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dünya genelindeki tüm ekonomik sorun ve fiyat artışına rağmen ekonomimiz sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 12:38
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    Nureddin Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili atılan adımları paylaşmıştı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, de bu paylaşımı referans alarak Twitter'dan yayınladığı mesajında "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

    Büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz

    Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz." dedi.

    Nureddin Nebati


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