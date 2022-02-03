Nureddin Nebati: Enflasyon nisan ayında zirveyi görecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nebati, enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

TL'de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediğini kaydeden Nebati, "Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra döviz piyasasına büyük müdahale olmadı, "olduysa da küçük miktarda oldu" dedi.

Nebati, büyümenin yıl sonunda orta vadeli plandaki yüde 5 tahminine yakın olacağını kaydetti.

Kur korumalı mevduatta son rakamı açıklayan Nebati, "Dün itibarıyla kur korumalı mevduatın büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirası döviz hesaplarından geldi" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...