Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerin kendileri olduğunu ve yüksek enflasyonlu günlerin biteceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, enflasyon konusuna da değindi.

"20 YILDIR HANGİ PROBLEMİ ÇÖZEMEDİK"

Bakan Nebati, zorluklar yaşadıklarını, şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatlarının yükseldiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"İki yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. 2020'de dünya küçülürken büyüdü, 2021'de çift haneli yüzde 11'lik bir büyümeyi sağladı. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz, 20 yıldır hangi problemi çözmedik. 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle sizlerin desteği ve duasıyla bu işlerin üstesinden geldik bundan sonra da geleceğiz.

Nureddin Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz ViDEO



"ÇALIŞIYORUZ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kabine üyeleri, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hepimiz ama hepimiz sizlerin emrindeyiz. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek. Unutmayın her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.

Bu ülkede 2 yıl önce salgın başladığında 'bu ülke öldü, bitti, yandı' diyenler 2 yıl içerisindeki büyümeyi, gelişmeyi gördükçe kafalarını duvarlara vurdu. Ama merak etmeyin bugün karamsarlık yayanlar, bugün insanların moralini bozmaya çalışanlar biz Londra'ya gidip Türkiye'yi anlatıp Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken gidip Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum.

Biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke Allah'ın izniyle hiç kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Biz güçlü ülkenin medeniyetine sahip olan geçmişten tevarüs eden gücünü bilen bir ülkenin temsilcisiyiz.

Zorluklar önünde baş eğmeyiz. İki yıl önce de 'bu ülke yandı, bitti' dediler, nasıl 2 yıl boyunca yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar. Tekraren söylüyorum, bu zor dünya koşullarının üstesinden geleceğiz."

"MİLLET TÜRK LİRASINA GÜVENMEYE BAŞLADI"

Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ve dünyanın bu modeli şu anda izlemeye aldığını anlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz fiyatları makul gidiyor, bu defa başladılar sormaya 'niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz?' İnanç var inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi.

Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden gelmeyi bu millet bilir.

Siz iyi olun, iyi bakın, diri olun, bayrağınıza sahip çıkın, ezanınıza sahip çıkın, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Çerkez'i asla ayrımcılık yapmadan birlik ve berberliğimizin kardeşlik ruhunun bize getirdiği o özgüvenle hareket edin, iyimser olun.

"ONLAR KONUŞSUN, ŞİKAYET ETSİNLER"

İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Karamsarlar hep yanlış şeyler söylerler, hep ağlarlar bizim ağlayanlarla işimiz yok. Biz ancak, zulme uğrayanların gözyaşını silmeyi biliriz. Yalan, dolan, 'ülke battı yandı, bitti' diyenlerin sahte gözyaşlarına asla pirim vermeyiz.

Bu ülke güçlü bir ülke. Allah'ın izniyle bu ülke Allah da razı millet de razı 20 yıldır bizi nasıl hizmet etmeye getiriyorsa bundan sonra da getirmeye devam edecek. Çünkü biz imanla işimizi yapıyoruz, biz saygıyla yapıyoruz, biz milleti başımızın üstünde taşıyoruz.

Biz 'milletin hizmetkarıyız' diyoruz onun için işimiz elhamdülillah her zorluktan sonra kolaylık misalinde olduğu gibi kolaylıkla çözülüyor ve yürüyor. Onlar konuşsunlar, onlar şikayet etsinler, onlar ters baksınlar, onlar yurt dışına haberler çalsınlar, onlar sosyal medyadan olmadık iftiralar atsınlar, onlar ne yaparlarsa yapsınlar kazanan biz olacağız biz. Biz beraber oldukça, beraber hareket ettikçe hep beraber yürüyeceğiz."

"BUNLARIN HAYATI YALAN"

Bakan Nebati, 20 Aralık öncesinde isminin önünde profesör, doçent titri olanların, yılların siyasetçisi olduğunu iddia edenlerin halkı kandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gidin dedi döviz alın', yapmayın dedik, bu doğru bir şey değil, ekonomik gerçeklikler bunu karşılamıyor dedik bizimle dalga geçtiler ve iftira atmaya devam ettiler. Her türlü manipülatif, spekülatif söylemden vazgeçmediler. Hatta ihanete varan sözler söylediler, ne oldu 20 Aralık'ta düzeldi. Geçen bir sosyal medya oyunuyla yine manipülatif işler yaptılar. 'Ülkede ay çiçek yağı bitti' dediler, sahte belgeler, sahte resimler ya da kampanya yapan bir marketteki fotoğrafları paylaşarak millete ayçiçeği stoku yaptırdılar. Bir yıllık ev stoku yapan ev hanımları oldu ve yağları stokladılar.

"SİZ BİZİM SÖYLEDİKLERİMİZE BAKIN, NE ZAMAN YANILTTIK"

Değerli kardeşlerim, bunların hayatı yalan, yalan üzerine kurulu bir hayatları var. Siz bizim söylediklerimize bakın. Ne zaman yanılttık, Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman yanılttı. Biz doğru olan şeyleri söyleriz, sakın ha sosyal medyaların size uydurduğu yalan dolanla hareket etmeyin. Bu stokçular var ya bir de bunların ortakları var bir de kendisi yağ ürettiği halde yağın Türkiye'de bir problem olmadığını bildiği halde çıkıp 'yağ problemi var' diyenlere aldırış etmeyin. Biz varız, çalışıyoruz ve yolumuza devam edeceğiz."