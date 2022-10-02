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- Nureddin Nebati Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde
Nureddin Nebati Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, derbiyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.
- Haber Merkezi
- 02.10.2022 - 21:37
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi günü...
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette bugün iki takım bir kez daha karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'deki tarihi karşılaşma öncesi alınan karar doğrultusunda konuk takım taraftarı stada alınmazken Beşiktaşlılar stadı hınca hınç doldurdu.
Bakan Nebati maçı Koç ve Çebi ile takip etti
Heyecan dolu karşılaşmanın tribünde sürpriz bir konuğu vardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati karşılaşmayı statta takip etti.
Nebati'ye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi eşlik etti.