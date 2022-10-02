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Nureddin Nebati Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde

Nureddin Nebati Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, derbiyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.