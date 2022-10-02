Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.983
0.28%
BTXN Coin
10.69
-5.81%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Nureddin Nebati Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, derbiyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 21:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nureddin Nebati Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi günü...

    Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette bugün iki takım bir kez daha karşı karşıya geldi.

    Dolmabahçe'deki tarihi karşılaşma öncesi alınan karar doğrultusunda konuk takım taraftarı stada alınmazken Beşiktaşlılar stadı hınca hınç doldurdu.

    Bakan Nebati maçı Koç ve Çebi ile takip etti

    Heyecan dolu karşılaşmanın tribünde sürpriz bir konuğu vardı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati karşılaşmayı statta takip etti.

    Nebati'ye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi eşlik etti.

    Nureddin Nebati Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde #1


    Tunceli'de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı
    3. Sayfa

    Tunceli'de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Bursa manzarası dengesini bozdu 10 metreden düştü
    3. Sayfa

    Bursa manzarası dengesini bozdu 10 metreden düştü

    Görüş Bildir