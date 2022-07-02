Nureddin Nebati, Haziran ayı ihracat oranını açıkladı

Haziran ayı ihracat oranının 23,4 milyar dolar olarak gerçeleştiğini duyuran Bakan Nebati, aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarının görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin ihracatta kaydettiği ilerleme, aydan aya olumlu bir ivme izliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2022 yılındaki ihracat oranlarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamalarında, Haziran ayının verileri de yer aldı.

Aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamları

"2022 yılı Haziran ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 oranında artarak 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2022 yılının ilk yarısında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamları görülmüştür." ifadelerini kullanan Bakan Nebati, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Artarak devam eden ihracat

"Ülkemiz küresel salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerindeki değişimi en iyi şekilde değerlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor.

Mayıs ayı itibarıyla 242,6 milyar dolara ulaşan ihracatımız Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre Haziran ayında da artışına devam etmektedir.

Yeni ekonomi modelinin işleyişi

Türkiye Ekonomi Modelimizin en önemli bileşenlerinden biri olan ihracatta kırdığımız bu rekorlar ekonomimizin sağlam temeller üzerinde ilerlediğine işaret etmektedir.

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüksek seviyesini korumuş ve yüzde 93,4 olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde enerji fiyatlarında görülecek normalleşme ile birlikte ihracatın bu yüksek performansı bize cari işlemler dengesinde hedeflediğimiz iyileşmenin olacağını göstermektedir."