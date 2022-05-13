Hazine ve Maliye Bakanı 'İnternetten konut fiyatını artıranların suistimal ederek aldatmalarına izin vermeyeceğiz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Konut sektörüdeki 3 yeni paket için, internetten konut fiyarlarını artıranlara yönelik önlemler alındığını aktaran Bakan Nebati, şu ifadelerle devam etti;

"İnşaat firmaları bir yıl boyunca fiyatları sabit tutmak şartıyla destek alacak"

"Bu hafta konut sektörüne yönelik üç paket ile konut arzını artırıyor, vatandaşımızın uygun finans yönetimi ile konuta erişimini artırıyoruz.

İnşaat firmaları bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmak şartıyla destek alacaktır.

Nureddin Nebati: İnternetten konut fiyatını artıranlar tespit edildi VİDEO



"Bu değerli adımı suistimal etmeye çalışanlara göz yummayacağız"

Bu değerli adımı astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi.

"Bunu yapanların ensesindeyiz"

Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suistimalde bulunarak kısa günün kârı diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz.

"Vatandaşın konuta, konut üreticisinin finansmana ihtiyacı var"

Vatandaşın konuta ihtiyacı var. Konut üreticisinin finansmana ihtiyacı var. Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çekecek şekilde hesaplarını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Siz değerli paydaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz.

"Yüzde 14 hedeflediğimiz oran değil"

KOBİ'ler için 35 milyon TL olan limit 100 milyon TL'ye, KOBİ dışında 250 milyon TL'den 350 milyon TL'ye limit artışı yaptık. Yüzde 14 bizim hedeflediğimiz oran değil.

Bize de düşüyorsa güncel her türlü talebi gerek mevzuatta ikincil düzenlemelerle yasalarla hızlı şekilde Meclis'in katkılarıyla önünüzü açıyoruz.

"Konut isteyene konut, GES isteyene GES, imalat isteyene imalat"

Bankalarımızın finans sektöründeki payının yüzde 86 olması bankalarımızı da mutlu etmiyor, bizi de. Dolayısıyla önünüz yolunuz açık. Konut isteyene konut, GES isteyene GES, imalat isteyene imalat, bunun için varız."