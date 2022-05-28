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    Nureddin Nebati, İstanbul'da vatandaşları dinledi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 17:47
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    Nureddin Nebati, İstanbul'da vatandaşları dinledi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da vatandaşları dinledi.

    Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

    "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın"

    DHA'nın aktardığına göre, "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diyen Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın"

    Nureddin Nebati, İstanbul da vatandaşları dinledi #1

    Nureddin Nebati, İstanbul da vatandaşları dinledi #2

    Nureddin Nebati, İstanbul da vatandaşları dinledi #3

    Nureddin Nebati, İstanbul da vatandaşları dinledi #4


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