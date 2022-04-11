Nureddin Nebati: Mardin'e desteği 11 kat artırdık

İş Dünyası Buluşması'nda açıklama yapan Nureddin Nebati 'Mardin'e desteği 11 kat, birlik ve kooperatiflere ise ciddi kaynak artırdık' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mardin'de düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Mardin'e desteği 11 kat artırılığını söyleyen Nureddin Nebati'nin geri kalan açıklamaları şu şekilde:

Mardin'e yönelik destekleri 11 kat artırdık. Birlik ve kooperatiflere ciddi bir kaynak artırdık. Ziraat Bankası önceliğinde sulamaya hazır alanlarının kanal projelerinin tamamlanması için projeyi ilan ettik.

Biz bütün çiftçi su birlikleri kooperatifleri bu imkandan faydalanacak adımları hızlı hareket etmelerini rica ediyoruz. Sulama kanalları tamamladık. Tarımsal sulamada çok sayıda uygulamaları peşi sıra açıkladık.

Mardin yıllık ortalama 3 bin saat güneşlenme süresine sahip. Rahatlıkla güneş enerjisinden faydalanacak çalışmaları yapmamız lazım. Bu yıl yağmur yağdı. Mardin turizm merkezi, tarım merkezi aynı zamanda sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Yüzde 61'i genç bunları istihdam etmemiz lazım.

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