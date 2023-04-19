Nureddin Nebati: Milletimiz CHP'ye güvenini 28 Şubat'ta kaybetmiştir Türk halkının 28 Şubat'ta CHP'ye güvenini kaybettiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 144 Mayıs'ta bu yüzden CHP'nin bir hezimet daha yaşayacağını savundu.

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Türkiye seçim atmosferine çabuk girdi.

Yurdun her karışında seçim çalışmaları yürütülüyor.

Siyasiler, adaylar, teşkilatlar sahada.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de seçim bölgesi olan Mersin'de...

Bölgede ziyaretleri ile çalışmalarını sürdüren Nebati zaman zaman TV programlarına katılarak zaman zamanda sosyal medya paylaşımları ile açıklamalarda bulunuyor.

"Millet CHP'ye güvenini 28 Şubat'ta kaybetti"

Bakan Nebati, yine Twitter'dan bir paylaşım yaparak ana muhalefet CHP'ye yüklendi.

CHP'nin 28 Şubat zulmünü hatırlatan Nebati, Türk halkının o tarihte CHP'ye güvenini kaybettiğini savundu.

Bu güven kaybı nedeniyle her seçimde hezimetle ayrılan CHP'nin 14 Mayıs'ta da aynı kaderi yaşayacağını belirtti.

"Tarih tekerrür ettiğinde anlayacaklar"

Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Bu Milletin değerlerini ayaklar altına alanların şimdi çıkıp da güvenden dem vurmaları nasıl bir garabettir?

Milletimiz bu zihniyete olan güvenini 28 Şubat’ta ilelebet kaybetmiştir. İşte o yüzden, 2002’den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır.

Bu gerçeği, tarih tekerrür ettiğinde anlayacaklar ancak iş işten geçmiş olacak…"