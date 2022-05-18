Nureddin Nebati Mısır'a resmi ziyarette bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran'da Mısır'ı ziyaret edecek ve burada İslam Kalkınma Bankası'nın toplantısına katılacak.

Türkiye'nin dış politikada yeni bir yola girdiği bu dönemde normalleşma adımları atılıyor.

Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile açılan yeni sayfalarda karşılıklı olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye bu kapsamda İsrail ve BAE ile ilişkileri geliştirmek ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak üzere liderler seviyesinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler devam ediyor

Mısır ile uzun yıllardır süren anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için ise ilk adım aylar önce atıldı.

İki ülke arasında Dışişleri Bakanlığı koordinesinde bakan yardımcıları seviyesinde görüşmeler yapıldı.

Mısır tarafından görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar kamuoyunda geniş yer buldu.

"Normalleşme için istekliyiz"

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e verdiği mülakatta, "İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır'ın bu olumlu yaklaşımlarına karşılık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise görüşmelerin sürdüğü ve karşılıklı büyükelçi atanabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor

Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidecek.

Nebati'nin 1 Haziran'da Mısır'a yapacağı ziyaret iki ülke arasında 9 yıl aradan sonra bakanlık düzeyindeki en yüksek temas olarak tarihe geçecek.

Nebati burada İslam Kalkınma Bankası'nın toplantısına katılacak.