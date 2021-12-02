Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.

Türkiye'nin ekonomi yönetiminde görev değişimine gidildi.

Yayınlanan Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Lütfi Elvan görevden alındı.

Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

TBMM'DE YEMİN ETTİ

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bugün toplanan Genel Kurul'da Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.

Yeni bakan Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı.

Nebati şöyle yemin etti:

"Milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun bütünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel haklardan yararlanması hususunda ve Anayasa'ya sadaketten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti ViDEO