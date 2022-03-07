Nureddin Nebati, kamuoyuna yansıyan yağ satışlarında izdiham yaşandığına dair görüntülerine ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin temmuza kadar yetecek yağı olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Nebati, burada bir konuşma yaparak son günlerde kamuoyuna yansıyan yağ fiyatlarının artacağı yönündeki haberlerle birlikte yağ almak için vatandaşların oluşturduğu izdiham görüntülerine değindi.

Söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Nebati, bu yönlendirmeleri yapanların ihanet içinde olduklarını söyledi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMASAK TEMMUZA KADAR YETECEK YAĞIMIZ VAR"

Türkiye'nin temmuza kadar yetecek yağı olduğunu söyeleyen Nebati, "Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan örneğin dünkü ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket edilen, etmeyi sevk eden yağ stoku bitmiştir gidip alın diye yönlendirenler, bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Bugün stoklarındaki ayçiçek yağı hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağımız var." dedi.

Nureddin Nebati: Temmuza kadar yetecek yağımız var ViDEO