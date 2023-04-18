Nureddin Nebati: Togg kredisi için paket oluşturuldu Togg almak isteyenlere özel bir kredi paketi oluşturulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

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Türkiye yerli ve milli otomobiline kavuştu.

Yarım asırlık hayali gerçek olan ülkemizde yollarda artık Togg görmek sürpriz değil.

İlk araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildikten sonra kabine üyelerine de birer araç tahsis edildi.

Kura ile belirlenen ilk 20 bin araç sahibi ise sabırsızlıkla teslimatı bekliyor.

İleriki süreçte Togg satın almak isteyenler için yeni finansman seçenekleri de hükümetin gündeminde.

TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kredi paketi hazırlanıyor, Cumhurbaşkanı'na sunulacak"

Togg ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Nebati, havaalanları, otoyollar ve köprüler gibi pek çok yatırım gibi yerli ve milli otomobil Togg'un da Türkiye yollarında olmasından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Nebati, bakanlar içerisinde Togg'u ilk kullananlardan biri olduğunu belirterek, "Yola çıktığım zaman bir çok araç duruyor, vatandaşlar alkışlıyor, fotoğraf çekmeye çalışıyor. İnsanlar bu aracın Türkiye'de üretiliyor olmasından dolayı çok mutlu. Togg bizim milli gururumuz.

Bankalarımız kredilerle ilgili hazırlıkları yaptı. Kredi için çok büyük bir talep var. BDDK üzerinden bankalarımızla konuşarak bir paket oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra ilan edeceğiz" dedi.