Nureddin Nebati: Ücret artışı ile refah seviyesini artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hayat pahalılığı karşısında çalışanlara yapılan zamlarla refah seviyesinin artıldığını ve artırılmaya da devam edileceğini söyledi.

Enflasyon arttıkça gıda, konut ve birçok sektörden alışveriş, ulaşılamaz hale geldi.

Özellikle küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukların etkilediği Türk ekonomisinde artan enflasyon oranlarına karşı, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam ile vatandaşın yükü hafifletilmesi hedeflendi.

"Çalışanlarımızın refah seviyesine katlı sağlamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de vatandaşın yapılan zamlarla refah seviyesinin yükseltildiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Konu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Nureddin Nebati "Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık. Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemek ücreti 51, ulaşım ücreti 25,5 TL'ye çıkarıldı

Nureddin Nebati'nin geri kalan paylaşımında öne çıkanlar;

Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık

İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz."