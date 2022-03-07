Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde gıda ürünleriyle ilgili yapılan algıya yönelik "Ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalesinin ardından, yağa zam geleceği iddiaları vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Ortaya atılan söylentiler nedeniyle bazı marketlerde yağ izdihamı yaşandı.

Vatandaşların birbirlerini ezip yağ alabilmek için mücadele ettikleri anlar, kameralara da yansıdı.

"YOKSULLUK VARMIŞ GİBİ OPERASYON ÇEKENLERE BİZ DE OPERASYON ÇEKECEĞİZ"

Konuyla ilgili Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, son dönemde gıda ürünlerine yönelik yapılan spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir gıda sıkıntısı bulunmadığını belirten Bakan Nebati, "Ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz." dedi.

Nureddin Nebati: Yokluk varmış gibi operasyon çekenlerle görüşeceğiz

"VATANDAŞLARIMIZI FİYAT ARTIŞLARINA VE ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Nebati, AK Parti iktidarında vatandaşların fiyat artışları ve enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini söyledi.

Yaşanan zorluğun küresel bir durum olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Nebati, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz. Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları karşısında enflasyon karşısında ezdirilmedi ve ezdirilmeyecek. Elbette ki bir zorluk yaşıyoruz ama bu bizden kaynaklanan bir zorluk değil küresel bir zorluk."