Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na KKM yanıtı

Nureddin Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulamasına katılanlara yönelik sözlerine, "Kılıçdaroğlu'nun spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de yaptığı konuşamda Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) olanlara, "Bizim iktidarımızda sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi yok. Türkiye birilerinin sömürge alanı değil." demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.

Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın finansal istikrarı temin ve makraekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alındığını hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu'nun spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı, uygulamanın ekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmanın milletin ortak menfaatlerini gözetmediğini vurguladı.

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esasına ters ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamalarının her bakımdan vatanseverlikten uzak olduğunu dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Bakan Nebati, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmıştır"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı KKM finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye aldığımız uygulamalardan biridir.

Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmış; vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para birimimiz olan TL cinsi hesaplarda tutmaları özendirilerek döviz talebi sınırlandırılmıştır.

Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.

Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir.

Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir." ifadelerini kaydetti.

KKM uygulamasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Nureddin Nebati, açıklamasında şöyle devam etti:

KKM uygulamasından yararlanan vatandaşların sayısı

"KKM uygulamasından yararlanan vatandaşlarımızın toplam mevduat büyüklüğü bankacılık sistemindeki toplam TL mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaşmıştır.

'Bir avuç insanın bundan faydalandığı' iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir.

Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM Uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır.

"Spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum"



KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir.

Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır.

Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum."





































