Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine: Pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine, emekli maaşı ve asgari ücret artışları, EYT ve ek gösterge düzenlemesi gibi konularda atılan adımlarla tepki gösterdi.

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Seçime sayılı günler siyaset arenasında heyecan giderek artıyor.

Bu süreçte partili isimler ve Cumhurbaşkanı adayları meydanlarda, televizyon ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında demeçler vermeye devam ediyor.

Öte yandan yapılan mitinglerle birlikte vatandaşlara vaatler sıralanıyor.

CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamalarıyla tepki çekiyor.

Bakan Nebati'den tepki

Bu kez Kılıçdaroğlu'na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tepki geldi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından emekli maaşı ve asgari ücret artışları, EYT ve ek gösterge düzenlemesi gibi konularda atılan adımları ele alarak şu ifadeleri kullandı:

"Pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; bizler boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz.



Bizler, yeni yatırımlarla, artan istihdam ve üretimle, rekorlar kıran ihracatımız ve turizm gelirlerimizle her geçen gün büyüyen ülkemizin tüm kaynaklarını, insanımızın hizmetine sunuyoruz.



Bizler, milletimize art arda asırlık eserler kazandırırken birlik içinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye azimle devam ediyoruz.

"Emeklilerimizin aylıklarındaki artışı yüzde 30’a yükselttik"

Büyüyen Türkiye’mizin büyüyen kaynaklarıyla, emeklilerimizin haklarında da her geçen gün kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik.



Ek gösterge düzenlemeleriyle yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklimizin mali haklarında önemli artışlar sağladık.



Bu yılın Ocak ayında, tüm emeklilerimizin aylıklarındaki artışı, yasal oranları neredeyse ikiyle çarparak gerçekleştirdik ve yüzde 30’a yükselttik.

"EYT düzenlemesini söz verdiğimiz gibi yürürlüğe koyduk"

En düşük emekli aylığı tutarını, Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere, önce 5.500 TL’ye, daha sonra Nisan ayından itibaren de 7.500 TL’ye yükselttik. Böylece, en düşük emekli aylığını geçen sene Temmuz ayına göre yüzde 114’ün üzerinde bir oranla artırdık. 7.500 TL’nin üzerinde maaşı olan emeklilerimize yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.



Emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerini 1.100 TL’den 2.000 TL’ye çıkarttık.



EYT düzenlemesini söz verdiğimiz gibi yürürlüğe koyduk, insanımızın beklentilerini karşıladık.

"Milletimizin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız"