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    Nureddin Nebati'den kıyı balıkçılarına müjde

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kıyı balıkçılarına ödeme yapılacağını açıklayarak, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz." dedi.
    • 22.10.2022 - 10:25
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    Nureddin Nebati'den kıyı balıkçılarına müjde

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğiz."

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