Nurettin Canikli, 128 milyar dolara ne olduğunu grafiklerle anlattı

Nurettin Canikli, 128 milyar dolara ne olduğunu grafiklerle anlattı

128 milyar dolar tartışmalarına canlı yayında açıklık getiren Canikli, söz konusu miktarın nerede olduğunu tek tek grafiklerle açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programının konuğu oldu.

Canikli, son günlerin önemli gündem maddesi olan 128 milyar dolar tartışmalarına açıklık getirdi.

Muhalefetin bu konudaki ithamlarını hatırlatan Canikli, "Önce buharlaştı denildi. Bu rezerv birilerine peşkeş çekildiği, hatta yurt dışına aktarıldığı bile söylenildi. Sayın Kılıçdaroğlu ve muhalefetteki bazı arkadaşlar tarafından ifade edildi. Türkiye ekonomisi esnek kur uygulayan ekonomi. Yani dövizin fiyatı piyasa tarafından belirleniyor. 1990 yılında TL konvertibil olduğu ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'bana getirilecek olan her TL'ye karşılık rezerv dövizi vermeyi taahhüt ediyorum' demektir bunun anlamı." dedi.

Nurettin Canikli, 128 milyar dolara ne olduğunu grafiklerle anlattı VİDEO

"75 MİLYAR DOLARI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER SATIN ALDI"

128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Nurettin Canikli, "75 milyar doları Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar, bankalardaki hesaplarında duruyor. Bu paranın 75 milyar dolarını Türkiye'deki insanlar satın almış ve bankaya yatırmışlar. Büyük çoğunluğu TL mevduatlarını Dolar'a çevirmişler.

Merkez Bankası bilançosuna baktığımızda bu anlamda rezervin kendisi gözüküyor. Sadece ismi değişiyor. Piyasaya TL vermek için bu yolla TL Dolar swapı yoluyla dahil ediyor.





"İTHAL EDİLEN ALTIN VATANDAŞ TARAFINDAN SATIN ALINDI"

2018-2019 yıllarında 30 milyar dolar cari açık oluşmuş. Bunun kaynağı da dış ticaret açığı ve ithalattır. İthalatın içinde altının payına baktığınız zaman bu dönemde Türkiye 2 yılda 36 milyar dolar altın ithalatı yapmış. 2019'da 11 milyar dolar, 2020 yılında 25 milyar dolar. Bu altının küçük bölümü bankalara, kurumlara onun dışında önemli kesimi vatandaş tarafından satın alınmıştır." ifadelerini kullandı.

"43 MİLYAR DOLAR ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORÇ ÖDEMESİ"

75 milyar doların bankada, 36 milyar doların hane halkının cebinde olduğunu belirten Canikli, geri kalan kısmın ise özel sektörün dış borcunda kullanıldığını ifade etti.

Canikli, "Özel sektör borcunu ödemiş. Ödediği parayı Merkez Bankası'nın rezervlerinden almış. Özel sektörün yurt dışına olan döviz borcu, ithal ettiği mal, makine karşılığında borçlandığı, kullandığı krediden 43 milyar dolar ödemiş, 2020'de 43 milyar dolar azalmış." dedi.

YABANCI YATIRIMCILARIN YURT DIŞINA ÇIKARDIĞI MİKTAR

Söz konusu miktarın bir kısmının ise daha önce Türkiye'ye yatırım yapan yabancı yatırımcılar tarafından yurt dışına çıkarıldığını söyleyen canikli şu ifadeleri kullandı:

Yabancı yatırımcı 2019'da 2.7 milyar dolar, 2020'de 9.3 milyar doları dışarı çıkarmış. Bunlar hangi paralar? Daha önce getirdiği paralar. Siz Londra'daki tefecilere döviz sattınız iddiaları var. Hiçbir peşkeş yok. Bu dolarları ne zaman getirmişler Türkiye'ye? 2015-16-17'de getirdiler. 3 liradan, 4 liradan, 5 liradan TL'ye çevirdiler.

"EN BÜYÜK ZARARI YABANCI YATIRIMCI YAŞADI"

Sonra bunları 6-7-8 liradan çevirdiler. En büyük zararı bunlar yaşadılar. Biz üzüldük. Londra'daki tefecilere bir aktarım sözkonusu değildir. Bu insanlar 12 milyar götürmüşlerse getirdikleri rakam 20 milyar dolardır.

128 milyar doların tek tek ayrıntılarını anlatan Canikli, iddiaları ortaya atanların özür dilemesi gerektiğini vurgulayarak, "O paraları iç ettiniz, suistimale konu ettiniz, peşkeş çektiniz, yurt dışına transfer ettiniz gibi akılla mantıkla izah edilmesi mümkün olmayan iddialarda bulundular. Bu iddialarda bulunanlardan bir özür bekliyoruz. Bunu beklemek hakkımızdır. Sayın İlhan Kesici'nin bir buharlaşmanın sözkonusu olamayacağını, 'ben konuşmayayım konuşursam partimizin oluşturmaya çalıştığı algı bozulur' dedi.