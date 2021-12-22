Nurettin Canikli: Vadeli mevduat hesabı faiz değildir

Muhalefet partilerinin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için "Gizli faizin dik alası” eleştirilerine Nurettin Canikli yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan dövize endeksli TL mevduat sisteminin nasıl işleyeceği, detaylarıyla belli oldu.

Açıklanan detaylarda, hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilip; hesaba işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak.

Ancak yeni sisteme muahlefet partileri bunun gizli bir faiz sistemi olduğunu belirtip eleştirilerde bulundu.

Muhalefetin eleştirilerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'den tepki geldi.

"BU BİR FAİZ DEĞİLDİR"

Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir" diyerek sosyal medya hesabından şunlaru söyledi;

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. ‘Gizli faizin dik alası’ hiç değildir. Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır.

"SİGORTA GİBİ..."

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde ise kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki fark ödenmektedir. Faiz kavramıyla hiç bir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır."