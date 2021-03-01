Nurettin Demirtaş'ın 'Onur Borcu' kitabı yasaklandı

Kırmızı kategoride aranan Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitapla ilgili basım, dağıtım, satış yasağı getirilmesine ve kitaplara el konulmasına mahkemece karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitapla ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı.

Kitap içerisinde yer alan bazı ifadelerde, "PKK terör örgütünün propagandasının" yapıldığı, yine terör örgütünün meşru gösterildiğini tespit eden savcılık, nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.

YASAKLANDI

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, söz konusu kitapta PKK terör örgütünün cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterildiğini belirterek, "Onur Borcu" isimli kitabına basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesine, ayrıca basılan kitaplara da el konulmasına hükmetti.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Nurettin Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranma kaydı bulunuyor.

TERÖRİSTİN KİTABI İBB RAFLARINDA YER ALMIŞTI

Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" adlı kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satılması, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Gelen yoğun tepkilerin ardından, soz konusu kitabın bulunduğu sayfa erişimden kaldırılmıştı.

Selahattin Demirtaş'ın PKK'ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında / HABERİ İÇİN TIKLAYIN



