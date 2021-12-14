Nurettin Demirtaş'tan CHP'yi öven 'tezkere' açıklaması

"Şiyar" kod adlı terörist Nurettin Demirtaş, CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' demesinin terör örgütünde destek gördüğünü belirtti.

Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, PKK’nın yayın organında bir yazı kaleme aldı.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Nurettin Demirtaş, yazısında CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine kullandığı 'hayır' oyunu gündeme getirdi.

CHP'nin bu tavrının PKK’yı korur nitelikte olduğunu savunan Demirtaş, kararın terör örgütünde memnuniyetle karşılandığını söyledi.

TEZKEREYE 'HAYIR' YANITI PKK'YI SEVİNDİRDİ

Demirtaş, yazısında, “CHP Kürt sorununun çözümü için TBMM’yi adres gösterince hem biraz olsun iyimserlikle karşılandı hem de KCK eş başkanlığı düzeyinde politik teşvik temelinde destek gördü. Ve bir de tezkereye hayır dediği için Kürt halkı açısından önemliydi ve CHP açısından bir ilkti. Destek görmeyi hak etti.” dedi.

SÖZDE DEMOKRASİ İTTİFAKINA İŞARET

Demirtaş, yazısında ayrıca HDP’nin başını çektiği “demokrasi ittifakı” kurulması gerektiğini belirtti.

AK Parti ve MHP’ye karşı mücadele vermek isteyenlerin HDP ve sözde demokrasi ittifakı etrafında toplanması gerektiğini söyleyen Demirtaş, “HDP’nin demokrasi deklarasyonundan sonra bu destek giderek artmaktadır. Çerkezköy’den Mersin mitinglerine dek her şey apaçık ortadadır. Bu coşkuyla büyük demokrasi ittifakı gerçekleştirildiğinde moral, umut, enerji patlaması yaşanacaktır. Hedef bellidir ‘hükümet istifa’ sloganlarının her yerde yankılandığı bir zamanda, demokrasi ittifakının ülkeyi yönetmeye talip olmasından daha doğal ne olabilir ki? Ayrı ayrı ittifaklarla değil, demokrasi ittifakı ile bu hedefe ulaşılabilir.” ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: TEZKEREYE 'EVET' DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyerek 'evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. Tezkereye 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz