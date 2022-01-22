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Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar

Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar

Ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Nebati; "Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı büyüklüğü 21 ocak itibariyle 184 milyar liraya ulaştı. Günde ortalama 7 milyar TL'lik hesap açılıyor" dedi.