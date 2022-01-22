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    Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar

    Ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Nebati; "Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı büyüklüğü 21 ocak itibariyle 184 milyar liraya ulaştı. Günde ortalama 7 milyar TL'lik hesap açılıyor" dedi.
    • AA
    • 22.01.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 16:58
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    Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

    Bakan Nureddin Nebati'nin Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı toplantı, kısa bir süre önce başladı.

    Bakan Nebati'nin ekonomik paketi anlatacağı toplantıda ayrıca, güncel konularda fikir alışverişinde bulunulacak.

    TOPLANTI BASINA KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

    Dünyadaki ekonomik gelişmelerin ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

    Bakan Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

    Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar #1

    "GÜNDE 7 MİLYAR TL'LİK HESAP AÇILIYOR"

    Toplantıda konuşan Bakan Nebati, "Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı büyüklüğü 21 Ocak itibarıyla 184 milyar liraya ulaştı. Günde ortalama 7 milyar TL'lik hesap açılıyor." dedi.

    Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar #2

    Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar #3

    Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar #4

    Nureddin Nebati: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının büyüklüğü 184 milyar #5


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