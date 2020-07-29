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    Nurettin Sözen'e göre İstanbul hiç susuz kalmadı

    Nurettin Sözen'e göre İstanbul hiç susuz kalmadı

    Belediye başkanlığı dönemine ilişkin konuşan Nurettin Sözen, kimsenin susuz kalmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 18:26
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    Nurettin Sözen'e göre İstanbul hiç susuz kalmadı

    İstanbul, 1994 yılına kadar büyük sıkıntılar yaşadı.

    Suların akmadığı, çöp dağlarının patladığı ve Haliç'in kötü kokular saldığı kentin belediye başkanı ise Nurettin Sözen'di.

    İSTANBUL'UN SUSUZLUĞU SKEÇLERE KONU OLDU

    1989 yılında göreve gelen Nurettin Sözen'in görevde bir türlü başarıyı yakalayamaması İstanbulluları isyan noktasına getirdi.

    Yaşanan sıkıntılar o kadar fazlaydı ki, o günlerde Levent Kırca'nın yaptığı programlarda bile işlendi.

    Levent Kırca'nın İSKİ skeci ViDEO

    Nurettin Sözen'e göre İstanbul hiç susuz kalmadı #1

    Sözen'in ardından İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan dönemi başladı.

    Seçimleri kazandıktan sonra çalışmaya başlayan Erdoğan, birçok başarılı projeyle kenti çok daha farklı bir noktaya taşıdı.

    Aradan yıllar geçti.

    "KİMSE SUSUZ KALMAMIŞTIR"

    83 yaşındaki Nurettin Sözen, İBB Başkanlığı dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Nurettin Sözen, "Arabanızı yıkamayın, musluğunuzu kapatın gibi bir sürü önlemler aldık.

    Projeler ürettik. Kimse susuz kalmamıştır. Her ilçe için akıl almayacak derecede güzel verimli projeler uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

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