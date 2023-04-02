Nurhak’ta deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde deprem sonrasında obruklar oluşmaya başladı. Obrukların derinlikleri 10 metreye genişlikleri ise 6 metreye ulaştığı öğrenildi.

İHA

Kahramanmaraş'ta depremler sonrasında Nurhak’ta, Tatlar Mahallesi’nde ve Kürt Pınarı olarak adlandırılan mevkide derinliği 10 metre genişlikleri ise 6 metreye ulaşan 2 obruk oluştu.

Obruklar, vatandaşların arazilerini kontrol etmeleri ile ortaya çıktı.

Obruğun birinin içinin de su ile dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

Çok büyük zarar verdi

Kentte daha önce rastlanmayan bu durumun depremle birlikte ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, sarsıntıların doğaya çok büyük zarar verdiğini hatırlattı.

"İster istemez vatandaşımız tedirgin"

Durum ile ilgili bilgi veren yöre sakinleri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: