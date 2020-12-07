Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında? Nuri Sesigüzel öldü mü, son durumu nasıl?

Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında? Nuri Sesigüzel öldü mü, son durumu nasıl?

Koronavirüse yakalandığı belirtilen sanatçının hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki Nuri Sesigüzel kimdir?

Asıl ismi Nuri Kaçtaş olan usta sanatçı Nuri Sesigüzel’in öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. ‘Nuri Sesigüzel öldü mü?’ etiketi Twitter’da gündem oldu. Konuyla ilgili resmî açıklama ünlü sanatçıdan geldi.

NURİ SESİGÜZEL ÖLDÜ MÜ?

Nuri Sesigüzel’in öldüğü iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerinin ardından konuşan Nuri Sesigüzel, evinde olduğunu belirterek, ‘Beni öldürmüşler ancak öyle bir şey yok. Sağlığım gayet yerinde.’ mesajını gönderdi.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

1943’te Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğan Nuri Sesigüzel’in asıl ismi Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Karamezra köyündendir. Annesi Nazey Ketik, babası Mağo Ağa da Beziki aşiretlerindendir.

İlk ve orta tahsilini bitirmesinin ardından 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül veren Nuri Sesigüzel, 14 yaşında saz çalmaya başladı.

Denizli Er Eğitim Merkezi'nde vatani görevini yapmasının ardından memleketi Birecik’e geri dönen Nuri Sesigüzel, arkasından ise 1960’ta İstanbul'a geldi, Balat'taki ablasının evine yerleşti.

1961’de İstanbul Radyosunda yapılan sınavları katılarak radyoda kendi hazırladığı ilk türküsünü okuyan Nuri Sesigüzel’e Nida Tüfekçi sazıyla eşlik etti.

Sesi bir hayli yanık olan Şanlıurfalı Nuri Sesigüzel, müzik dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Soy ismi o dönem Sesigüzel olarak değiştirildi.

Arkasından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' ismindeki ilk 45’liğini yapan Nuri Sesigüzel, bu defa gözünü Ankara’ya dikti. Çünkü, Ankara Radyosu’nun sesini tüm Türkiye'ye duyuracağına inanıyordu.

Ankara Radyosu tarafından açılan sınavları kazanan Nuri Sesigüzel, Muzaffer Sarısözen’in korosunda çalışmaya başladı. Bu esnada mahallede Aysel ile tanışan Nuri Sesigüzel, onunla dünya evine girdi.

Radyodan sesi duyulunca plak şirketlerinin ilgisini çeken Nuri Sesigüzel, 300'den fazla plak doldurdu. Bir çok plakı rekor kıran Nuri Sesigüzel, altın plakın sahibi oldu. Bu esnada 1963 yılından 1995 yılına dek 57 türkü besteleyen Nuri Sesigüzel, tüm eserlerini kendi sazıyla çaldı.

Bütün Avrupa'yı kasıp kavuran halk konserleri veren Nuri Sesigüzel, Kanal 7 ekranlarında sıra gecesi adında programı hazırlayarak sundu.

1963’ten sonra sinema filmlerinde oynamaya başlayan Nuri Sesigüzel, 1975'te; Ayla Algan, Hülya Koçyiğit, Ümit Utku gibi birçok isimle beraber Film-San Vakfı'nı kurdu.

Aysel Sesigüzel ile evli olan Nuri Sesigüzel’in Birgi Canberk isminde kızı vardır.