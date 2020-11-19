Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Tesettür yorumuyla gündem olan Nurseli İdiz ne dedi?

Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Tesettür yorumuyla gündem olan Nurseli İdiz ne dedi?

Nurseli İdiz, Netflix'in Bir Başkadır adlı dizisinde Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel üzerinden yaptığı tesettür yorumuyla gündeme geldi.

Oyuncu Nurseli İdiz son sözleriyle gündeme geldi. Netflix'in Bir Başkadır adlı dizisinde Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel'e sözleriyle dikkat çeken Nurseli İdiz kimdir, Nurseli İdiz tesettürlülere ne dedi soruları merak ediliyor.

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960'da İstanbul'da doğdu. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil),annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

NURSELİ İDİZ ÖYKÜ KARAYEL'E NE DEDİ?

Canlı Masa programında Türkiye'nin çok konuştuğu olay dizi 'Bir Başkadır' tartışıldı. Nurseli İdiz ve Sevda Türküsev'in farklı görüşleri stüdyoyu karıştırdı!

Nurseli İdiz, Öykü Karayel'in oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben laik bir kadın olarak mesela, bildiğim kadarı Öykü Karayel modern yaşayan bir kadın. Nasıl bu rolü oynuyor? Kıskanıyorum yani bu yaşımda. O zaman bir tesettürlü oyuncunun da gerektiğinde tesettürden çıkıp başka rolü oynayabilmesi lazım. Oyunculuk bunu gerektirir. Hayat kadınını da oynarsınız, hafızı da oynarsınız..."





NURSELİ İDİZ TESETTÜRLÜ KADINLARA NE DEDİ?

Sevda Türküsev "Başörtüsü, tesettür çok farklı bir şey. Müslüman kadının üniformasıdır." şeklinde karşılık verdi. Nurseli İdiz'in "Yani oyunculuk yapamaz mı diyorsun?" sorusuna ise Türküsev "Yapamaz abi!" yanıtını verdi.

Nurseli İdiz'in ''Türbanlı sanatçılar saçı açık kadın rollerini de oynamalı'' dedi, canlı yayında büyük bir tartışma yaşandı. Sevda Türküsev açıklamasında "Oha! Buyur bak böyle uyuşursanız... Bak senin dediğin doğru başörtüsü çok farklı bir şey müslüman kadının üniforması... Oyunculuk yapamaz" dedi.

İdiz ise buna yanıt olarak "Bu kadar dar bir bakış açısı ben sizin inanışınıza uygun bir rol oynayabilirim" dedi.

Türküsev ise buna yanıt olarak "İslamın ön gördüğü kurallar var ben de başı açık bir kadınım ben insanlara tesettür dersi verecek değilim. Ama bir kadın başörtüsüyle gitar çalabilir mi" dedi.

Serra Karaçam ise yanıt olarak "Veriyorsunuz ama" diyerek tepki gösterdi.

Sevda Türküsev ise açıklamasının arkasında durduğunu söyleyerek "Nurseli hanımın dediğini hiçbir müslüman kabul edemez" dedi. Sevda Türküsev'in sözleri stüdyodaki kadınların tepkisini çekti.