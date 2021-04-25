Mardin’in Nusaybin ilçesinde TOKİ’nin yaptığı yeni evlerin ardından 52 dükkanın yer alacağı bir ticaret merkezi yapılması için çalışmalar başlıyor. İhalenin ilana çıktığı belirtildi.

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Teröristlerin yakıp yıktığı, devletin yeniden inşa ettiği Nusaybin’de 52 dükkanın yer alacağı bir ticaret merkezi yapılacak.

İhale ilanına çıkan merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ hayata geçirecek.

İHALENİN DETAYLARI

18 Mayıs saat 14.30'da Ankara'da yapılacak ihalenin detayları şöyle,

"Mardin ili Nusaybin ilçesi 52 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi ihalesi 18.05.2021 tarih ve 14.30 saatinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok’ta yapılacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin bitimi yer tesliminden itibaren 400 (Dört Yüz) takvim günüdür."

Nusaybin ilçe merkezine ticaret merkezi yapılacak VİDEO