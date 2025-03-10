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Haber Merkezi

Suriye'de Esad kalıntıları rahat durmuyor...

Ülkede huzur ve çatışmadan uzak durum mezhep provokasyonlarıyla yok edilmek isteniyor.

Bu kapsamda ülkede Alevi-Nusayri nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hücrelenen Esad'a bağlı güçler, günlerdir şehirleri kaosa sürüklemeye çalışıyor.

Suriye yönetimine bağlı güçler de bu kalkışmaya sert cevap verdi. Her iki tarafın saldırılarında da siviller hedef oldu.

Suriye hükümeti olayların yatıştırıldığını, güvenlik güçlerinden sivilleri hedef alanların ise tutuklanarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu çatışma ortamında ise Türkiye'de 'Suriye'de Alevi katliamı var' dezenformasyonu inatla yayılmaya çalışılıyor.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ: YAPACAKLARIMIZDAN SİZ SORUMLUSUNUZ

Bu kapsamda Hatay'ın Samandağ ilçesinde Nusayri Şeyhi Selim Narlı, ilçede halka yaptığı konuşmada bu dezenformasyonu bir adım daha geçerek Türkiye'yi tehdide kalktı.

Narlı, "Türk askeri ya elini atar oradaki zulmü durdurur ya da resmi olarak ben görevlendirdim. Resmi olarak İsrail'den talepte bulunacağım. Oradaki mazlum halkın acısını dindirsin diye. Kapıları bugün açık. Bir telefonunuz Colani'yi (Ahmed Şara) durdurur. İnsani yardım koridorunu açın. Buradaki konuşmamız eğer etkili olmazsa yapacaklarımızdan siz sorumlusunuz." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ ZİYARET ETTİ

Narlı'nın bu tehditleri sosyal medyada tepki çekerken CHP'den destek buldu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Narlı'yı ziyaret ederek birlikte fotoğraf paylaştı.

SURİYE'DE YAŞANAN OLAYLAR

Suriye'de devrik Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda, en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmuştu.