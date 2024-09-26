"Nusret-2024 Davet Tatbikatı" başarıyla icra edildi Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında, Türkiye'nin ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimler icra edildi.

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AA

29 Eylül'de tamamlanacak Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında seçkin gözlemci günü etkinliği, İzmir Körfezi yaklaşma sularında çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla devam etti.

Ayrıca, tatbikat sonrasında Türk ve çeşitli ülkelerin mayın avlama gemilerini selamlama geçişi yapıldı.

TCG SANCAKTAR'DAN GEMİLERİ SELAMLADIRLAR

Leventler Foça Askeri Limanı'ndan açılan tatbikatın sancak gemisi TCG Sancaktar'da düzenlenen etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yanı sıra tatbikatta görev yapan yerli ve yabancı gemilerin komutanları ve gözlemciler katıldı.

Öte yandan, NATO unsurlarına ait gemi komutanları ile de fotoğraf çektirdiler.

MAYINLI SAHADA GÖREV YAPTI

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın'ın verdiği brifing sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçakla havadan mayın döküşü gerçekleştirildi. TCG Alanya'da bulunan Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile teşhis edilen mayınlar, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından etkisiz hale getirildi.

Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da mayınlı sahada görev yaptı.

Taktik Pençe Harekatı kapsamında ise bölgeye sevk edilen SAS komandoları, tespit edilen mayına yakın bölgeye helikopterden iniş yaparak fünye yerleştirdi.

Sonrasında tekrar helikoptere alınan komandoların güvenli bölgeye geçişi sonrası mayın imha edildi.

GAZETECİLERE AÇIKLAMADA BULUNDU

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi olan TCG Sancaktar'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Nusret-2024 Davet Tatbikatı'nda ilk kez Karadeniz ve Ege Denizi'nde olmak üzere aynı anda iki ayrı denizde mayın harbi tatbikatı icra edildiğini belirtti.

Ayrıca, Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin sadece bölgesinde değil NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip olduğunu vurguladı.

"DÜNYADAKİ DİĞER DENİZ MAYINLARINA GÖRE ÇOK ÜST BİR SEVİYEDE"

Açıklamalarının ardından Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil, yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz.



Milli mayınımız Malaman'ı yaptık ve envanterimize aldık. Deniz mayınları içerisinde en yüksek, en üst teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu deniz mayını, dünyadaki diğer deniz mayınlarına göre çok üst bir seviyede ve envanterimizde.

BULGARİSTAN VE ROMANYA VURGUSU

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık.



Karadeniz sahil ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'yla Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız.

Öte yandan, Tatlıoğlu, tatbikata katılan yerli ve yabancı katılımcılar ile mayın avlama gemilerindeki personele, havadan mayın döküş harekatını icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve kara desteğini sağlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına teşekkür etti.

TATBİKATA KATILAN ÜLKELER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde 20 Eylül'de başlayan tatbikata Türkiye'den 13 gemi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından Romanya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi katılıyor.

Ayrıca, Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timinin de görev aldığı tatbikata ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Fransa, Gabon, Güney Kore, Malezya, Pakistan, Peru, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den gözlemciler iştirak ediyor.

KARADENİZ'DE SÜRÜKLENEN MAYINLARA YÖNELİK TATBİKAT

Öte yandan, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından, Karadeniz'de sürüklenen mayınları bulmak ve yok etme amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) unsurları da tatbikatın Karadeniz Ereğli yaklaşma sularındaki bölümünde görev icra etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)