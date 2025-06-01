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Haber Merkezi

Futbolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu...

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu.

Paris, tarihinde bu kupanın sahibi olma başarısını gösterdi.

NUSRET'E ŞAMPİYONLAR LİGİ KUTLAMASINDA SOĞUK DUŞ

Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi.

Nusret Gökçe, futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak istedi.

Ancak Nusret hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

NUSRET KAPIDAN KOVULDU

Güvenliğin kendisini içeriye almadığı anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.

Sert bir şekilde Nusret, kapıdan kovularak mekanın içine alınmadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'NİN KUPA TÖRENİNDE DE YER ALMIŞTI

Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki EuroLeague zaferinden sonra sahaya inen Nusret, kupa törenine Ali Koç’la birlikte katılmıştı.

Elinde kupayla poz veren Gökçe’nin o anları Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DE SAHAYA GİRMİŞTİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ünlü şef Nusret'in kupa töreninde sahaya girip Dünya Kupası'nı kaldırması infial yaratmıştı.

KUPAYLA POZ VERMİŞTİ

Nusret Gökçe’nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışılmıştı.

Futbolcuların yanına giden Nusret, Dünya Kupası'yla birlikte fotoğraf çekilmişti.