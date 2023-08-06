Chery'nin karıştığı kazada hava yastıkları açılmadı Otomotiv markası Chery, çıkardığı yeni model araçlarla son zamanların en çok konuşulan ve merak edilen markalarından biri haline geldi. Ancak sosyal medyadan yayınlanan bir görüntü hem araç sahiplerini hem de almayı isteyenleri tedirgin etti.

Bir dönem Türkiye'de bulunan Çinli Chery markası, ani bir şekilde Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çekilme kararı aldı.

Bu kararı beğenmeyen ve ciddi bir zarara uğrayan araç sahipleri, markaya olan güvenini de kaybetti.

Bu durumun akabinde bir daha hem Türkiye hem de diğer ülkelerin pazarına girmeyeceği düşünülen marka, şaşırtan bir karar aldı.

Chery, yeni modellerle birlikte Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke pazarına yeniden girdi.

Hem donanımlı hem de lüks paketleriyle dikkati çeken marka, kısa süre içerisinde de herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Araca dair belirsizlikler devam ediyor

Ancak aracın yedek parça temini, güvenlik ve yakıt durumu hakkındaki belirsizlikler sürüyor.

Chery araçların güvenlik ve çarpışma testleri bakımından nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

Araç kullanılamaz hale geldi

Tüm bu gelişmelerin akabinde yurtdışından gelen bir görüntü, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Chery'nin yeni çıkardığı araç modellerinden biri ciddi bir kazaya karıştı. Araç kullanılamaz hale gelirken, airbagler açılmadı.

Olay sonrasında görüntüleri kaydeden araç sahibi ise şans eseri olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Hava yastıkları açılmadı, firma sessiz

Görüntülerde; Chery marka aracın başka bir araca arkadan çarptığı ve aracın önden büyük bir hasar aldığı görülüyor.

Kazanın şiddetine rağmen hava yastıklarının açılmaması araç sahiplerini ve aracı almayı düşünenleri tedirgin etti.

Görüntülere ilişkin ise Chery firmasından herhangi bir açıklama gelmedi.