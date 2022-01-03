O tarihte hesapta! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2022 SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı tarihleri...

O tarihte hesapta! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2022 SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı tarihleri...

Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Peki zamlı maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte maaş tarihleri...

Milyonların gözü bugün açıklanacak olan TÜİK'teydi...

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli memurlar ne kadar zam alacak sorusu da yanıt buldu.

Asgari ücret zammının ardından memurlar ve emekliler de zam müjdesini aldı.

TÜİK verilerine göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Bu gelişmenin ardından zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında verilecek? İşte konunun detayları...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 Ocak arası SSK emeklileri, 25-28 Ocak arasında ise Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödenecek.