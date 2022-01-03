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    Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

    Tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı, Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 10:44
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    Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

    BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 36,08 ARTTI

    TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

    Ocak ayı kira artış oranı belli oldu #1


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