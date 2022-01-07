Ocak ayı KYK bursları yatmaya başladı mı? Kimlik numaranızın sonuna göre...

Ocak ayı KYK bursları yatmaya başladı mı? Kimlik numaranızın sonuna göre...

İlk defa KYK almaya hazırlanan öğrenciler, Ocak ayı burslarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Bu kapsamda öğrenciler, "Ocak ayı KYK bursları yatmaya başladı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Üniversiteye yeni geçen ya da üniversiteli olduğu halde ilk kez KYK'ya başvuran öğrenciler, heyecanla ilk bursun yatmasını bekliyor.

İlk defa burs almaya hazırlanan öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayları toplu halde yatırılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öğrencilerin KYK burslarına ilişkin bilgileri ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde 850 TL'ye çıkarılan KYK bursuna ilişkin araştırma yapan öğrenciler, Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgilere ulaşmak istiyor.

"KYK burs ve kredi parası ne zaman yatar, saat kaçta yatar?" soruları, öğrenciler tarafından aranıyor.

Peki, KYK burs ve kredi parası ne zaman yatar, saat kaçta yatar? İşte yanıtı...

KYK BURSU VE KREDİ PARASI YATMAYA BAŞLADI MI?

KYK ocak ayı burs ve kredileri T.C Kimlik No'ya göre öğrencilerin hesabına yatırılıyor. Son hanesindeki rakama göre ödeme işlemleri gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredileri her ayın 6 ve 10'uncu günlerinde yatırılıyor.

TC KİMLİK NUMARASI SON HANESİNE GÖRE KYK YATMA TARİHLERİ

TC Kimlik numarasının sonu “0” ve ‘’2’’ olanlar 29 Aralık, “4” ve ‘’6’’ olanlar 30 Aralık, “8” olanlar ise 31 Aralık’ta ödemelerini aldılar. Önümüzdeki dönem ödemeleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması bekleniyor.