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    Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.
    • AA
    • 04.02.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 10:54
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    Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı.

    "9 ŞUBAT'TA YAPILACAK"

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.

    Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yapılacak #1

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