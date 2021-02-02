Ocak ayında markette fiyatı en çok artan gıda ürünleri

Ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 34,59 ile karnabaharda, en fazla fiyat artışı ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte oldu.

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da ocak ayında marketlerde fiyatı en fazla yükselen ve düşen gıda ürünlerini açıkladı.

Bayraktar, ocakta markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, markette 2, üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.

EN ÇOk DÜŞEN KARNABAHAR

Bayraktar, ocakta markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir değişimin meydana gelmediğine dikkati çekerek, markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda görüldüğünü söyledi.

Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27,14 ile ıspanak, yüzde 23,50 ile pırasa, yüzde 16,92 ile elma, yüzde 14,09 ile kuru soğan, yüzde 9,70 ile lahana, yüzde 9,02 ile patates, yüzde 6,68 ile havuç, yüzde 5,49 ile yumurta, yüzde 5,05 ile nohut takip etti.

EN FAZLA ARTAN SÜT

Markette görülen fiyat artışlarına da değinen Bayraktar, "Markette en fazla fiyat artışı yüzde 23,65 ile pastörize sütte yaşandı. Sütteki fiyat artışını yüzde 21,66 ile kabak, yüzde 16,77 ile beyaz peynir, yüzde 16,70 ile patlıcan, yüzde 14,52 ile sivri biber, yüzde 12,77 ile tereyağı, yüzde 11,55 fındık, yüzde 9,58 ile yoğurt, yüzde 9,56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti" bilgisini verdi.