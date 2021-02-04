Ocak ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında 73 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik 2021’e de hızlı başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sadece ocak ayında 12'si büyük 34'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 828 kırsal, 1.426 şehir operasyonu yapıldığını açıkladı.

73 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Başarılı operasyonlarda turuncu ve gri listeye 3 çizik atıldı.

Turuncu kategoriden 1, gri kategoriden aranan 2 terörist olmak üzere toplam 73 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, iç güvenlik operasyonlarının başarılı bir şekilde süreceğini söyledi.