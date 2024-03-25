"Öcalan hain değildi" diyen CHP'li Şükrü Erdem'e soruşturma CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

İHA

Bursa'da CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem seçim çalışması sırasında bir kahvehanede skandal ifadeler kullanmıştı.

Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil" demişti.

Soruşturma başlatıldı

Eski bakanlardan CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem'e ifade vermek üzere davet gönderdi.

Şükrü Erdem de ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İfade vermeye geldi

Partililer de adliyede toplandılar.

Öte yandan Şükrü Erdem, 2019 seçimlerinde de İyi Parti'den Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olmuştu.

Erdem, 19. dönem Bursa milletvekili olarak parlamentoya girdi.

50. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Haziran 1993 - Kasım 1995 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)