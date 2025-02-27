Öcalan'ın çağrısı sonrası Barzani: PKK'yı mesajı uygulamaya çağırıyoruz

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Terörsüz Türkiye hedefiyle mücadele edilen yolda önemli bir aşamaya gelindi..

Tarihi çağrıya giden süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başladı.

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gitti.

Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı.

PKK'YA KENDİNİ LAĞVETME ÇAĞRISI

Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

"FEDERASYON VE ÖZERKLİK SORUNLARA ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını belirten Öcalan, PKK'nın ömrünü tamamladığını bildirdi.

Devamında ise, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır." ifadelerini kullanıldı.

NEÇİRVAN BARZANİ'DEN AÇIKLAMA

Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından bir açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Barzani, şu sözleri sarf etti:

"PKK'YI BU MESAJA UYMAYA VE ONU UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Sayın Öcalan'ın mesajını ve PKK'nin silahsızlandırılması ve tasfiyesi çağrısını sıcak bir şekilde karşılıyoruz. PKK'yi bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz.



Elbette ki, silahla ve şiddetle değil, daha iyi sonuçların ve kazanımların elde edileceği barışçıl, medeni ve demokratik mücadelenin zamanıdır.

"SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ ROLÜ OYNAMAYA HAZIRIZ"