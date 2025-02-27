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Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye dönemi için beklenen çağrı geldi..

DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmeleri sonrası İstanbul'a döndü.

DEM Parti heyeti ziyaret sonrası Öcalan'ın çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

SALONDAN ZILGIT SESLERİ YÜKSELDİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okuyacak heyet, alkışlar arasında salona girdi.

Sırrı Süreyya Önder, metnin 3 sayfa olduğu açıklandı.

Heyetin salonu girdiği esnada, salonda yoğun bir şekilde zılgıt sesleri duyuldu.

PKK'YA KENDİNİ LAĞVETME ÇAĞRISI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

"FEDERASYON VE ÖZERKLİK SORUNLARA ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını belirten Öcalan, PKK'nın ömrünü tamamladığını bildirdi.

Devamında ise, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır." ifadelerini kullanıldı.

DİYARBAKIR HALKI SEVİNÇLE KARŞILADI

Tarihi çağrı sonrası Diyarbakır halkı sevinç gözyaşları döktü.

Meydanlarda kurulan dev ekranlardan çağrıyı dinleyen Diyarbakırlılar, PKK'nın lağvedilme çağrısını birbirlerine sarılarak kutladılar.