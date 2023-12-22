Odasından dekolteli fotoğraf paylaşılan savcı Adana'ya tayin oldu Dün yayınlanan HSK Kararnamesi'yle 506 savcı ve hakimin yeri değiştirildi. Tayini çıkanlar arasında avukat B. N. T.'nin odasında poz verdiği savcı C.T. de yer aldı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi bulunan avukat B.N.T.'nin Çağlayan Adliyesi'nde çektirdiği fotoğraf tartışma konusu oldu.

Avukat B.N.T., savcı C.T.'nin odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim." notunu düştü.

Bu fotoğrafların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Tartışma yaratan paylaşım: Soruşturma başlatılmıştı

Söz konusu görüntülerin adliyelerde olmaması gereken görüntüler olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulunuldu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Bu tür görüntülerle, yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.

O savcı Adana'ya atandı

Bu gelişmenin ardından dün dikkat çeken bir durum yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun dün yayınlanan kararnamesiyle 81 ilde 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Görev yeri değiştirilen savcılar arasında Çağlayan'da görev yapan C.T. de vardı.

Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.

"Savcının odasına istediğim gibi girer çıkarım"

Öte yandan fotoğrafının yayılmasının ardından avukat B.N.T'den bir açıklama gelmişti.

Tepki çeken avukat, “Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor." diye konuşmuştu.