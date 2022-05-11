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    Ödemeyi unuttuğumuz borçlar için yapılması gerekenler

    Unuttuğumuz borçlar bir gün katlanarak gelmesin diye yapmamız gerekenleri Av. Burak Önder ile konuştuk.
    • Özel Haber
    • 11.05.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:02
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    Ödemeyi unuttuğumuz borçlar için yapılması gerekenler

    Ödemeyi ihmal ettiğimiz ya da takip edemediğiniz üyelik ve aboneliklerin bir gün karşımıza sorun olarak çıkmaması için nelere dikkat etmemiz gerektiğini Avukat Burak Önder aktardı.

    En sık karşılaştığımız sorunlardan birisi de üyelik ve aboneliklerden dolayı seneler sonra karşımıza çıkan yüklü miktarda borçlar.

    Üyelik ve abonelik ödemelerinde nelere dikkat etmeliyiz

    • Abonelik borçlarımızı e-Devlet üzerinden verilen hizmetle öğrenmek mümkün.
    • Bilgi teknolojileri kurumuna girerek, mobil sabit hat borç ödeme sorgulama ekranına tıkladığımızda üzerimize kayıtlı ne kadar borç ve iade varsa buradan öğrenebiliriz.

    Ödemeyi unuttuğumuz borçlar için yapılması gerekenler

    Kapanışı yaptığımız halde ev ya da cep telefonumuza gelen borçları doğruluğunu nasıl öğrenebiliriz

    • Böyle bir borçla karşılaştığımızda ilk önce doğru bir borç olup, olmadığını öğrenmemiz gerekli.
    • e-Devlet'te bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sitesinden borcunuzun doğruluğunu kontrol etmeliyiz.
    • Eğer borcumuz gerçekten var ise ödeme ekranına yönlendiriliyoruz.
    • Ödeyemiyorsak eğer hukuki sürece girdiğimizi bilmeliyiz.
    • Tüm işlemleri e-Devlet'ten aşama aşama takip etmeliyiz.
    • Hala borcumuzu göremiyorsak, UYAP vatandaş kısmından teyit etmeliyiz.

    Şirketimizi resmi olarak kapattığımız halde borç çıkıyor, ne yapabiliriz

    Eskiden ticari bir faaliyet gösterdiğiniz zaman o ticari faaliyete ilişkin vergi hükümlülüğünüz, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin prim borcunuz oluyordu.

    Prim borcu nedeniyle her ay devlete belirli bir miktar sigorta payı ödemeniz gerekiyordu.Bu durum ise yargıtay tarafından düzenlendi.

    • Vergi faaliyetinizi sona erdirdiğiniz takdirde odaya ilişkin kaydımız devam etse dahi prim borcu ödememize gerek kalmıyor.
    • Eğer ticareti odasına kayıtlı borcunuz çıkarsa, mahkemede dava açmanız gerekiyor.
    • Açtığımız davayla birlikte borçlarımızın silinmesi mümkün oluyor.

    Ödemeyi unuttuğumuz borçlar için yapılması gerekenler #1


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