Ödemiş'ten acı haber: Orman işçisi yaşamını yitirdi

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor...

Yangınlardan en yoğun etkilenen kentlerden birisi de İzmir.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Ödemiş'te çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edilmişti.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçe zarar görmüştü.

CAN KAYBI ARTIYOR

Yangında alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan, yaşamını yitirmişti.

Ödemiş'teki yangında orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetmişti.

ACI HABER GELDİ

Dün kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü Ödemiş yangınından bugün bir acı haber daha geldi.

Yangında yaralanıp entübe edilen orman işçisi Ragıp Şahin, kurtarılamadı.

VEFAT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Şahin, alevlerin arasında kalıp yaralanmıştı.

Şahin'in kaybıyla birlikte Ödemiş'te can kaybı sayısı 3'e yükseldi.

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Çarşamba akşamı yangının başladığı Ödemiş'te alevler dün kontrol altına alınabilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışması yapıldığını kaydetmişti.