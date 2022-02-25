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- Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul'a ulaştı.
- İHA
- 25.02.2022 - 12:39
Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket eden Yasa Denizcilik’e ait, Marshall Adaları bayraklı ‘YASA Jüpiter’ adlı Türk yük gemisine roket isabet etmişti.
Yaşanan olayın ardından İstanbul'a doğru yola çıkan gemi, öğle saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.