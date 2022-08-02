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    Odessa'dan çıkan Ukrayna gemisi yarın İstanbul'da denetlenecek

    MSB, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00'de İstanbul'a varacağını duyurdu.
    • 02.08.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 19:05
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    Odessa'dan çıkan Ukrayna gemisi yarın İstanbul'da denetlenecek

    Türkiye'nin arabuluculuğunda çözülen tahıl krizinde ilk sevkiyat için süreç işliyor.

    Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi Karadeniz'de ilerliyor.

    İHA'nın haberine göre RAZONİ adlı gemi İstanbul'da müşterek heyet tarafından denetlendikten sonra Lübnan'a doğru yoluna devam edecek.

    21.00'de İstanbul'a ulaşacak

    Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda son duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

    Açıklamada geminin 21.00'de İstanbul'a ulaşacağı belirtildi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Odessa dan çıkan Ukrayna gemisi yarın İstanbul da denetlenecek #1


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