Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye, LGBT propagandasına geçit vermiyor...

Ancak bazı gruplar, ısrarla bu konuda propaganda yapmaya devam ediyor.

Bunun son örneği ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ortaya çıktı...

AİLE YILI'NA KARŞI YÜRÜYÜŞ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bazı gruplar, bu sene ilan edilen Aile Yılı'na karşı olduğunu belirtti ve LGBT propagandası yaptı.

Yürüyüş yapan gruplar, ellerinde LGBT bayraklarıyla bir de açıklama yaptı.

SLOGANLAR DİKKAT ÇEKTİ

LGBT bayraklarıyla yürüyen grubun "ay ay" şeklinde slogan atıp, dakikalarca zıpladıkları da görüldü.